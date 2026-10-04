El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo después de votar que los brasileños tendrán que elegir entre fortalecer la democracia u optar por la barbarie, que en su opinión representa su rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

«Es un día glorioso para Brasil, creo que hoy decidiremos una nueva página de la historia de este país, está en juego la definición de un proyecto de Brasil entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie (…) el pueblo soberano y el resultado será acatado por todos los 215 millones de brasileños», dijo el mandatario tras votar en un colegio electoral de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo (sureste).

Lula se mostró confiado en ganar las elecciones, tanto por el trabajo realizado durante sus cuatro años de Gobierno como por la campaña electoral, y llamó a acudir a las urnas, en especial a los mayores de 70 años, que por ley no están obligados a votar.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) remarcó que en este último mandato se consiguió recuperar Brasil, controlar la inflación, generar empleo y revolucionar la educación, haciéndola más incluyente para todos, pero asumió que queda mucho por hacer.

«Tengo confianza en el Gobierno que hemos hecho, pero tenemos que hacer mucho más (…) son 500 años de atraso, se necesita mucho tiempo para arreglar este país», defendió.

Sin nombrarlo directamente, Lula también atacó a Bolsonaro, diciendo que Brasil no avanzará facilitando la compra de armas sino distribuyendo libros didácticos.

«(Brasil) no irá hacia adelante con un miliciano, con esa orgía que se hace en torno a la cuadrilla del Banco Master; Brasil va hacia adelante con seriedad, veremos qué tipo de Brasil el pueblo ha escogido», finalizó el presidente.

Lula acudió a votar acompañado de varios dirigentes y candidatos de su espacio político.

Casi 160 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo y podrán votar hasta las 17:00 (20:00 GMT) para elegir entre Lula, Flávio Bolsonaro y otros cuatro candidatos de derecha con menor intención de voto: Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema.

Si ninguno de ellos logra el 50 por ciento más uno de los votos válidos habrá una segunda vuelta el 25 de octubre entre los dos más votados.

Además del nuevo presidente, los electores elegirán diputados, senadores, los gobernadores de los 27 estados y los miembros de las respectivas asambleas legislativas. (Sputnik)