El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección por el gobernante Partido de los Trabajadores (izquierda), ejerció su voto este domingo en un colegio electoral de Sao Paulo.

«Es un día glorioso para Brasil», declaró Lula tras votar en San Bernardo do Campo, donde desplegó además una bandera de su país tras votar.

El líder llegó acompañado del vicepresidente Geraldo Alckmin; del candidato al gobierno del estado Fernando Haddad y de las candidatas al Senado Simone Tebet y Marina Silva.

Lula votó sonriente y ataviado con el sombrero Panamá que usa desde que sufrió una cirugía en el cuero cabelludo para retirar un cáncer de piel.

Casi 160 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo y podrán votar hasta las 17:00 hora local (20:00 GMT), y los resultados se conocerán pocas horas después, pues el escrutinio en Brasil es electrónico y suele ser rápido.

Además del nuevo presidente los electores elegirán diputados, senadores, los gobernadores de los 27 estados y los miembros de sus respectivas asambleas legislativas.

Las encuestas de opinión divulgadas el sábado apuntaban a un escenario de balotaje, enfrentando a Lula con el senador Jair Bolsonaro (Partido Liberal, derecha). (Sputnik)