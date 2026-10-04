El reclamo del Municipio cuestiona los valores asignados a la región Chubut Sur y solicita que el beneficio de Zona Fría alcance también al componente de transporte.

El intendente Macharasvilli ordenó se presente ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), un pedido de revisión de los costos de transporte incluidos en las tarifas de Camuzzi Gas del Sur correspondientes a la región Chubut Sur. La presentación solicita, además, que el beneficio de Zona Fría alcance al componente de transporte incluido en las facturas de los usuarios comprendidos en dicho régimen.

El transporte representa el costo asociado al traslado del gas hasta la zona donde posteriormente es distribuido y constituye uno de los componentes del precio que abona el usuario por cada metro cúbico consumido. En este marco, el Municipio cuestiona la fundamentación de los costos asignados a la ruta Neuquén-Salliqueló-Chubut Sur y solicita conocer las memorias de cálculo y los antecedentes utilizados para determinar su incidencia en las tarifas de la región.

*Cuánto pesa el transporte en la factura*

Para dimensionar la incidencia de este componente, la Secretaría de Servicios Públicos analizó una factura correspondiente a agosto de 2026 de un usuario de categoría General P, SGP-1, con un consumo de 617,66 metros cúbicos y un total facturado de $236.619,50.

De acuerdo con el cuadro tarifario correspondiente, el costo de transporte asciende a $44,92 por metro cúbico. Aplicado al consumo registrado, el transporte representa $27.745,29, equivalente al 11,73% del total de la boleta. En el gráfico de composición de la factura, Camuzzi presenta este porcentaje redondeado al 12%.

Al incorporar el IVA del 27% correspondiente a este componente, el importe asciende a $35.236,51, lo que representa el 14,89% del total facturado. De este modo, en el caso analizado, casi $15 de cada $100 abonados corresponden al costo de transporte del gas y al IVA asociado a ese componente.

Zona Fría y transporte.

En relación con los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de Zona Fría, la presentación municipal solicita revisar el tratamiento aplicado al componente de transporte.

El Municipio plantea que, en los cuadros tarifarios examinados, el costo de transporte mantiene el mismo valor tanto en los cuadros plenos como en los diferenciales, y sostiene que el beneficio establecido por el régimen debe contemplar también este componente de la tarifa.

*Información y eventual reliquidación*

La presentación requiere al ENReGE las memorias de cálculo, antecedentes y demás documentación utilizada para establecer los costos de transporte de la región Chubut Sur. Asimismo, solicita la revisión de los parámetros y criterios que intervienen en su determinación, con el objetivo de contar con información que permita verificar la composición de este componente tarifario.

En caso de determinarse diferencias que deban ser corregidas, el Municipio plantea que el organismo regulador establezca el mecanismo correspondiente para su reliquidación o acreditación a los usuarios alcanzados.

Desde el Municipio aclararon que se trata de un ejemplo correspondiente a una factura comercial concreta y que la incidencia porcentual del transporte puede variar según la categoría tarifaria, el nivel de consumo y los beneficios aplicables a cada usuario