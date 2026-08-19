Una mañana complicada se vive este miércoles en Comodoro Rivadavia por una nueva manifestación de trabajadores de Patagonia Argentina, quienes continúan reclamando una solución ante la falta de pago de sus salarios.

La protesta comenzó temprano y alrededor de las 7:00 y 7:15 horas ya se registraban importantes inconvenientes en la circulación vehicular.

Ante la congestión, personal de Tránsito debió intervenir para intentar descomprimir la zona y se realizaron desvíos por Roque González. Efectivos policiales también colaboraron en el sector de Centenario para ordenar la circulación.

Si bien posteriormente la ruta quedó liberada, desde las áreas que intervienen en el operativo advirtieron que podrían producirse nuevas complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

Incertidumbre sobre cómo continuará la protesta

Por el momento, existe incertidumbre respecto de las medidas que adoptarán los trabajadores durante el resto de la jornada.

Según se indicó esta mañana, los manifestantes podrían dirigirse hacia y el puerto y luego a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para continuar con el reclamo.

La situación podría complicarse nuevamente si durante las próximas horas no aparece una respuesta al reclamo salarial.

“No descartamos la posibilidad de que el personal, si no hay un arreglo o una solución para ellos, se manifieste en horarios de máximo tránsito”, advirtieron.