En el marco del paro de cinco días convocado por CONADU Histórica, la comunidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizará este miércoles al mediodía la manifestación denominada “Abrazamos a nuestra universidad” en el playón de la sede de Km 4.

La medida de fuerza, iniciada el martes y prevista hasta el sábado 22 de agosto, afecta el dictado de clases en distintas facultades y turnos. El reclamo central apunta a la recomposición de salarios docentes y no docentes, la asignación de un presupuesto adecuado para el funcionamiento institucional y el sostenimiento de las becas estudiantiles.

Tras la concentración, el plan de lucha continuará con acciones de visibilización en el ámbito académico durante los próximos días.