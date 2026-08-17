Durante una entrevista televisiva, Willem Dafoe compartió una historia que revela el costado más humano de su vida fuera de los sets. El intérprete de Norman Osborn en Spider‑Man contó que, años atrás, mientras viajaba con su hijo al zoológico del Bronx, sintió temor ante un grupo de hombres que parecían dispuestos a robarle.

Según relató, el momento se transformó en una curiosa revelación sobre su fama: “Iba con mi hijo al zoológico del Bronx y temí que me quitaran el dinero unos tipos bastante desagradables”, recordó. “Entonces uno dijo: ‘Sí, tiene que ser él, nadie se parece a ese hijo de ’”.

Dafoe aprovechó la anécdota para reflexionar sobre su rostro distintivo y cómo esa singularidad lo ha acompañado a lo largo de una carrera que incluye títulos como Platoon, La última tentación de Cristo y El faro.