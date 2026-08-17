Durante la madrugada del lunes, un grupo de vecinos del barrio Comipa de Comodoro Rivadavia retuvo a un hombre que habría intentado ingresar a un local comercial ubicado sobre Pasaje Tinogasta.

El Centro de Monitoreo alertó a la Policía cerca de la 1:50, informando que varios ciudadanos mantenían al sospechoso en el suelo tras una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a trasladar al individuo a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Según los testigos, el hombre habría intentado sustraer elementos del comercio antes de ser reducido por los vecinos. La rápida intervención comunitaria permitió evitar el robo y facilitar la detención del acusado.