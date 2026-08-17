Un accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la zona de Constituyentes, Comodoro Rivadavia. Un automóvil perdió el control y terminó posicionado sobre un montículo de tierra al costado de la vía.

El episodio generó comentarios en redes sociales, donde los usuarios ironizaron sobre la maniobra y compararon la escena con situaciones de películas de acción. A pesar del impacto visual, no se reportaron heridos de gravedad.

La Policía intervino en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la zona. El hecho reaviva la preocupación por la imprudencia al volante y la necesidad de reforzar la prevención en las calles de la ciudad.