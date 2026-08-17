Un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo terminó con dos jóvenes detenidos en Comodoro Rivadavia. La intervención conjunta de la Comisaría Seccional Segunda, la Sección Canes y la División Drogas Peligrosas se activó tras una corrida frente al bar Salomé, donde dos sujetos se enfrentaban físicamente.

Uno de ellos, identificado como J.C.C. (19), declaró que se había reunido con A.M.G. (20) para pactar una compra de estupefacientes. Según su testimonio, al concretar la transacción fue agredido y despojado de un bolsín con pertenencias y drogas.

La inspección realizada por la perra “Nala” confirmó la presencia de narcóticos en el bolso recuperado. Posteriormente, la Justicia Federal ordenó la requisa formal, hallando diez envoltorios de cannabis sativa con un peso total de 11 gramos.

A.M.G. quedó aprehendido por tentativa de robo, mientras que J.C.C. fue imputado por infracción a la Ley 23.737, al acreditarse la propiedad de los envoltorios.