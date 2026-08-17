La provincia de Córdoba atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Francisco Gómez, de 29 años, quien sufrió un accidente fatal en la autovía 19 cuando regresaba del velorio de su hermana. El joven viajaba junto a su padre y su hermano en un Citroën Basalt que impactó contra un camión cargado con garrafas de gas, a la altura de Josefina, cerca del límite con Santa Fe.

Como consecuencia del choque, Francisco falleció en el lugar. Su hermano Diego, que conducía el vehículo, resultó ileso, mientras que su padre, Luis Gómez —conocido en el rubro gastronómico de Río Tercero—, sufrió heridas graves y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de San Francisco.

La tragedia se volvió aún más conmovedora por el contexto: la familia había despedido horas antes a la hermana de Francisco. En redes sociales, su prima compartió un mensaje de despedida acompañado de fotos y la frase “Te vamos a extrañar siempre, Franquito”, que rápidamente se viralizó.

El jefe de Bomberos de Frontera, Javier Díaz, relató que la dotación acudió al lugar cerca de las cinco de la tarde y describió el impacto como “muy duro”, destacando que el accidente dejó una víctima fatal y un herido de gravedad. Las causas del siniestro aún se investigan.