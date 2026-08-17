Desde el pasado 3 de agosto se desarrolla el juicio oral en sala de cámara penal situada en sexto piso de los tribunales en Trelew, donde se encuentra acusada una docente como autora de presuntos hechos de abuso en perjuicio de alumnos de un establecimiento educativo de esta ciudad, los que habrían ocurrido en el transcurso del año 2024, de acuerdo a la acusación.

En el debate la parte acusadora está conformada por el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Claudia Ibáñez y la funcionaria de fiscalía Rocío Lorenzo, sumándose la querellan en representación de las víctimas, Gladys Olavarría. En tanto la defensa la ejercen los abogados Franco Bonavita y Oscar Romero, con la Jueza María Tolomei a cargo del juicio. Hasta el momento se han escuchado los testigos convocados por la fiscalía y se estimaba poder culminar en esta jornada los correspondientes a la defensa, en tanto la magistrada comunicó que los alegatos podrían escucharse mañana martes, en horas de la tarde, de acuerdo a la disposición de las partes.

La calificación con la cuál se llega a esta instancia es por el delito de abuso sexual simple agravado por ser la denunciada encargada de la educación del niño, tres hechos, en concurso real, imputable a título de autora, previsto y reprimido en el artículo 119 primer y último párrafo en relación con el cuarto b, 55 y 45 del código penal. El agravante al encargado de la educación se aplica a aquella persona a cuyo cargo se encuentra la tarea de enseñar, instruir, educar a otra persona, señala la acusación elevada por el Ministerio Público Fiscal.