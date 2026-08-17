Este lunes por la tarde, en la Plaza San Martín, el intendente, Othar Macharashvili, presidió, el acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del padre de la Patria. En la ceremonia de homenaje, se puso en valor el legado de quien fuera uno de los principales protagonistas de la independencia de la Argentina y de América, destacando su liderazgo y la defensa de la libertad de los pueblos.

Durante el acto, se realizó la presentación de efectivos al comandante de la IX Brigada Mecanizada, Coronel Mayor Pablo Giordano, prosiguiendo con el arrío de la Bandera Nacional a media asta, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nacional N.° 1021/1988, que dispone esta medida cada 17 de agosto en conmemoración del fallecimiento del General San Martín.

Seguidamente, se realizó una invocación religiosa, a cargo del capellán de la Guarnición Aérea de Comodoro Rivadavia, presbítero Guillermo García, y se compartieron palabras alusivas a la fecha a cargo del presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Comodoro Rivadavia, Luis Agüero.

En este marco, Agüero destacó el papel fundamental del General San Martín como el Libertador de América, al resaltar que “la grandeza del prócer que no solo radicó en sus victorias militares, sino en su humildad, su renuncia al poder personal y su visión de una nación unida y educada”.

“A través de esta semblanza, invito a la sociedad actual a adoptar los valores éticos de San Martín para superar las crisis contemporáneas mediante el esfuerzo colectivo”, enfatizó y resaltó que “la verdadera libertad se construye diariamente con acciones honestas y un compromiso inquebrantable con el bienestar de la patria para forjar un futuro mejor para todos los argentinos”.

Como parte de las actividades, el Municipio llevó adelante la entrega de banderas argentinas a la Escuela Provincial N° 172 “Patagonia Central”, Escuela Provincial N° 731 “Gran Malvina” y a la Escuela Provincial N° 737 “Soldado Mario Almonacid”.