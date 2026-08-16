Este domingo 16 de agosto, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada fresca y con presencia de viento. De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 9°C.
Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, entre 0 y 10%.
El viento se mantendrá entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante distintos momentos de la jornada.
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