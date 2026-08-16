El Gobierno del Chubut convocó a interesados de toda la provincia a inscribirse en la carrera de Realización Cinematográfica Integral, que se dicta en Comodoro Rivadavia a través de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

La propuesta se desarrolla mediante un convenio de cooperación entre la Subsecretaría de Cultura del Chubut, la ENERC y Comodoro Conocimiento, con el objetivo de ampliar las posibilidades de formación profesional vinculadas a la producción audiovisual en la región.

La carrera es gratuita, tiene una duración de tres años y dispone de 12 vacantes para ingresar en 2027. Además, la convocatoria se realiza cada dos años.

La sede más austral de la ENERC

La ENERC depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y cuenta en Comodoro Rivadavia con su sede más austral del país, permitiendo que estudiantes de Chubut y la Patagonia puedan acceder a una formación cinematográfica especializada sin trasladarse a otros grandes centros urbanos.

El proceso de ingreso ya comenzó y la primera instancia corresponde a la Cursada Virtual Obligatoria (CVO), que permanecerá abierta hasta el 20 de agosto.

Los aspirantes deberán registrarse en la plataforma oficial de la ENERC, acceder al material de estudio y completar esta primera instancia.

Quienes aprueben la CVO podrán anotarse del 12 al 23 de octubre para rendir el examen presencial, previsto para el 31 de octubre en Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, quienes superen esas etapas deberán realizar una pieza creativa, con fecha de entrega prevista para el 26 de noviembre. Finalmente, entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre se desarrollará el coloquio.

Los resultados definitivos del proceso de ingreso serán publicados el 16 de diciembre.