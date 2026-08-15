Los niños aguardaban con entusiasmo la llegada del grupo solidario y fueron protagonistas de una jornada que incluyó entrega de regalos y sorteos.

José “Portu” Guerreiro, referente de CAI Solidaria, dialogó con este medio y destacó la emoción que generó el encuentro.

“Ver la carita de los niños no tiene precio. Fue una tarde distinta, nos recibieron con mucha alegría y estamos muy agradecidos con todos los que nos recibieron”, expresó.