Una tarde diferente y cargada de emoción se vivió este sábado en la extensión de Cerro Solo, donde CAI Solidaria realizó una actividad especial por el Día del Niño y entregó juguetes y pelotas de fútbol a cerca de 40 chicos del sector.
Los niños aguardaban con entusiasmo la llegada del grupo solidario y fueron protagonistas de una jornada que incluyó entrega de regalos y sorteos.
José “Portu” Guerreiro, referente de CAI Solidaria, dialogó con este medio y destacó la emoción que generó el encuentro.
“Ver la carita de los niños no tiene precio. Fue una tarde distinta, nos recibieron con mucha alegría y estamos muy agradecidos con todos los que nos recibieron”, expresó.
El referente destacó que alrededor de 40 niños participaron de la celebración y pudieron disfrutar de una propuesta especialmente organizada para ellos.
La actividad no será la última. Guerreiro adelantó que este lunes CAI Solidaria visitará el Club Stella Maris, donde funciona un merendero al que concurren alrededor de 50 niños.
De esta manera, el grupo continuará recorriendo distintos sectores de Comodoro Rivadavia con el objetivo de acercar regalos y compartir un momento especial con los más chicos.
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