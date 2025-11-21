Un hombre fue atropellado por su propio camión  y terminó hospitalizado

Un grave accidente ocurrió en la mañana de este viernes en la calle Los Naranjos 895, en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 65 años sufrió heridas al intentar evitar que su camión impactara contra una vivienda. El episodio demandó la intervención de personal de la Comisaría Séptima, Bomberos, Camuzzi y personal de emergencias médicas debido a la pérdida de gas generada tras el impacto.
Según relató el hijo de la víctima, ambos se encontraban preparando un camión para realizar un trabajo. El vehículo estaba estacionado en una calle con pendiente y con el motor encendido cuando, por motivos que aún se investigan, comenzó a deslizarse cuesta abajo.
Al ver la situación, el hombre intentó subirse rápidamente al rodado para detenerlo, pero perdió el equilibrio y fue atropellado por una de las ruedas. El camión continuó su marcha sin control y terminó chocando contra el nicho de gas de una vivienda ubicada en un terreno en desnivel, provocando una peligrosa fuga.
Personal de Bomberos Voluntarios y Camuzzi trabajó de inmediato para controlar la pérdida y asegurar la zona, mientras que el herido fue atendido en el lugar por equipos de emergencias y luego trasladado consciente en ambulancia hacia el Hospital Regional.
