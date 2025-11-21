Un hombre fue atropellado por su propio camión  y terminó hospitalizado

Según relató el hijo de la víctima, ambos se encontraban preparando un camión para realizar un trabajo. El vehículo estaba estacionado en una calle con pendiente y con el motor encendido cuando, por motivos que aún se investigan, comenzó a deslizarse cuesta abajo.

Al ver la situación, el hombre intentó subirse rápidamente al rodado para detenerlo, pero perdió el equilibrio y fue atropellado por una de las ruedas. El camión continuó su marcha sin control y terminó chocando contra el nicho de gas de una vivienda ubicada en un terreno en desnivel, provocando una peligrosa fuga.

Personal de Bomberos Voluntarios y Camuzzi trabajó de inmediato para controlar la pérdida y asegurar la zona, mientras que el herido fue atendido en el lugar por equipos de emergencias y luego trasladado consciente en ambulancia hacia el Hospital Regional.

foto y dato: el CronistaCr