Tras casi ocho años presa, Brenda Barattini ya está en libertad y fijó domicilio en Comodoro Rivadavia

“Michi”, “Mica” o “Micky”. Así la conocían puertas adentro de Bouwer, la cárcel cordobesa donde Brenda Micaela Barattini (34) pasó casi ocho años tras ser condenada en 2019 a 13 años de prisión por tentativa de homicidio, luego de mutilar con una tijera de podar a su amante durante un encuentro íntimo. Esta semana, la arquitecta recuperó su libertad tras obtener la libertad condicional, y ya fijó domicilio en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal.

Barattini estaba en condiciones de acceder al beneficio recién el 25 de noviembre de 2026, pero salió antes debido a que obtuvo 10 meses y 3 días de reducción por realizar numerosos cursos universitarios, laborales y programas de capacitación dentro del penal. La tramitación judicial demoró algunas semanas y finalmente el juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno otorgó el beneficio tras audiencias, informes técnicos y una evaluación integral sobre su reinserción social.

El ataque que conmocionó a Córdoba

El 25 de noviembre de 2017, en su departamento de Nueva Córdoba, Barattini seccionó casi por completo el pene de su amante, identificado como “SAF”, mientras él tenía los ojos vendados. La víctima logró escapar y fue auxiliada por una vecina enfermera que evitó que se desangrara. En el departamento se encontraron la tijera utilizada, cartas, anotaciones y evidencia digital que mostraban planificación.

Tras diferentes etapas procesales, la fiscalía modificó la acusación a intento de homicidio, y en septiembre de 2019 el tribunal integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno dictó la condena de 13 años. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la pena. También se ordenó una indemnización civil a favor de la víctima.

Por qué salió antes de cumplir su condena

Además de buen comportamiento, Barattini realizó una notable cantidad de cursos y carreras:

-Inició Derecho en la UNC y aprobó 10 materias.

-Comenzó la Licenciatura en Letras Modernas y aprobó 8 materias.

-Tomó cursos de Panadería, Corte Unisex, Derechos Humanos, Bibliotecología, Informática, Corretaje inmobiliario, Subastas, entre otros.

-Participó en talleres de Yoga, Pilates, Folklore, Artesanías y Carpintería.

-Formó parte de Laborterapia desde 2021.

Los informes técnicos destacaron su capacidad de control de impulsos, su inserción educativa y laboral, y —uno de los puntos más determinantes— su reconocimiento del daño causado.

Sus obligaciones en Comodoro Rivadavia

La libertad de Barattini está sujeta a una serie de condiciones que deberá cumplir hasta noviembre de 2030, entre ellas:

Fijar y mantener domicilio en Comodoro Rivadavia.

Someterse a tratamiento psicológico ambulatorio.

Reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado).

Mantener una restricción de acercamiento de 1.000 metros al hombre al que atacó, quien no reside en la Patagonia.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la revocación del beneficio y su regreso a prisión.

La arquitecta ya se encuentra en Comodoro Rivadavia, donde deberá reorganizar su vida bajo estricta supervisión judicial mientras continúa vigente su condena hasta 2030.

