Hallaron un cuerpo en Santa Cruz pero descartaron que sea de Pedro Kreder o Juana Morales

La aparición de un cuerpo este jueves en la costa de Santa Cruz encendió en un primer momento la alarma entre los investigadores que buscan a Pedro Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos desde el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia. La proximidad geográfica con el área de rastrillaje y el tiempo transcurrido llevaron a evaluar la posibilidad de que el hallazgo estuviera vinculado al caso.

Sin embargo, poco después, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que los estudios forenses descartaron completamente esa hipótesis. “Los análisis determinaron que no había coincidencias con las dos personas buscadas en Comodoro”, explicó el funcionario ante la prensa.

Según detalló, el cuerpo hallado corresponde a Sergio Gabriel Schlieter Barria, de 32 años, quien estaba desaparecido desde el 1 de noviembre en la zona de Cabo Domingo, Tierra del Fuego. Su familia mantenía una búsqueda activa desde entonces.

El hallazgo en Santa Cruz había generado expectativa dentro del operativo que continúa en Comodoro, pero la rápida identificación permitió cerrar la línea de investigación vinculada al caso Kreder–Morales y evitar desvíos en el trabajo de los equipos.

La búsqueda sigue activa

Iturrioz afirmó que, pese a la cantidad de días transcurridos, la búsqueda de Kreder y Morales continúa con equipos trabajando en diversas zonas y con todas las líneas de investigación abiertas. Las tareas incluyen rastrillajes terrestres, análisis de información y coordinación entre distintas dependencias policiales y organismos especializados.

El operativo, uno de los más extensos de los últimos años en la región, sigue en marcha con el objetivo de dar con el paradero de los jubilados cuyo rastro se perdió hace más de un mes.