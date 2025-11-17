Los bancos no abrirán sus puertas este lunes por el temporal

Ante el alerta roja por fuertes vientos que afecta a toda la región, se confirmó que los bancos no abrirán sus puertas este lunes en Comodoro Rivadavia, Km. 5 y Rada Tilly.

El Banco del Chubut fue el primero en anunciar el cierre preventivo de sus sucursales, medida que luego fue informada a las entidades de la banca privada para que adopten la misma determinación por razones de seguridad, tanto para el personal como para los clientes.

Durante la mañana se continuará evaluando la situación climática y las autoridades no descartan que la suspensión pueda extenderse si persisten las condiciones extremas.

Se solicita a la comunidad evitar traslados innecesarios, mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales durante la vigencia del temporal.