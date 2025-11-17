Close Menu
lunes, noviembre 17
PAMI aplicará guardias mínimas este lunes en el sur por el temporal

La obra social mantendrá atención esencial en sus oficinas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego ante el alerta meteorológica por fuertes vientos y tormentas.
PAMI informó que este lunes 17 de noviembre sus oficinas del sur del país funcionarán con guardias mínimas, debido al alerta naranja por vientos intensos y tormentas que afectará a toda la región patagónica.

La medida alcanza a las agencias ubicadas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y se adopta en línea con las recomendaciones de las autoridades provinciales y los organismos de emergencia, que sugirieron limitar la circulación y extremar los cuidados ante el temporal.

Desde el organismo remarcaron que la prioridad es resguardar la salud de los afiliados —especialmente adultos mayores— y también la del personal que se desempeña en cada dependencia.

Asimismo, indicaron que a lo largo de la jornada se evaluará la evolución del clima y, en coordinación con los gobiernos provinciales, se informarán posibles cambios en la modalidad de atención.

 

