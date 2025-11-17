PAMI aplicará guardias mínimas este lunes en el sur por el temporal

PAMI informó que este lunes 17 de noviembre sus oficinas del sur del país funcionarán con guardias mínimas, debido al alerta naranja por vientos intensos y tormentas que afectará a toda la región patagónica.

La medida alcanza a las agencias ubicadas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y se adopta en línea con las recomendaciones de las autoridades provinciales y los organismos de emergencia, que sugirieron limitar la circulación y extremar los cuidados ante el temporal.

Desde el organismo remarcaron que la prioridad es resguardar la salud de los afiliados —especialmente adultos mayores— y también la del personal que se desempeña en cada dependencia.

Asimismo, indicaron que a lo largo de la jornada se evaluará la evolución del clima y, en coordinación con los gobiernos provinciales, se informarán posibles cambios en la modalidad de atención.