Se trata de tareas preliminares, para luego avanzar en trabajos de mayor envergadura, que incluirán la demolición de algunos sectores para su posterior reconstrucción.

En un trabajo articulado llevado adelante por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Bruno Hernández, y la Secretaría de Control Operativo y Urbano, encabezada por Miguel Gómez, se concretaron importantes tareas de desembande y liberación de espacios públicos. Las tareas se enmarcan dentro de la obra: Desmontaje y construcción de escalera, acceso al sector 8, B° LU4, que lleva adelante el IPV.

Las acciones se focalizaron en la remoción de vehículos y elementos ubicados en la vía pública que impedían el normal acceso de las empresas prestatarias para dar inicio a obras fundamentales. Estos trabajos tienen como objetivo principal lograr que los vecinos del barrio LU4 ,estén cada vez más cerca de volver a sus hogares.

El secretario Bruno Hernández destacó: «Estas acciones de intersecretarias, son fundamentales para la presencia en los barrios de nuestra ciudad», dijo al agregar que «la gestión se hace tanto en lo que respecta a procesos administrativos legales como de manera directa en el territorio del ejido de nuestra ciudad».

Desde las áreas intervinientes destacaron la importancia de este tipo de operativos coordinados, modalidad de trabajo que se seguirá replicando en distintos sectores, con el fin de ordenar la ciudad y dar respuestas concretas a los vecinos.