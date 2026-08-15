En el marco del Mes de las Infancias, se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller “Guardianes de la Estepa”, una jornada de divulgación científica que buscará acercar a los más chicos al conocimiento de la flora nativa de la estepa patagónica.

La actividad es organizada por el Herbario Regional Patagónico de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en colaboración con el Museo Nacional del Petróleo.

El encuentro se desarrollará el sábado 22 de agosto, de 14 a 18 horas, en las instalaciones del Museo Nacional del Petróleo, ubicado en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia.

La iniciativa está destinada especialmente a niños y niñas de 8 a 10 años, quienes podrán acercarse al mundo de la ciencia mediante diferentes experiencias vinculadas con la observación y exploración de la naturaleza.

Desde la organización definieron la jornada como una propuesta para “aprender ciencia jugando, observando y explorando”, poniendo el foco en las especies vegetales características del ambiente patagónico.

Actividad gratuita y con cupos limitados

La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.

Las familias interesadas deberán realizar una preinscripción mediante el código QR disponible en el flyer de la actividad y completar el formulario correspondiente.

Desde la organización aclararon además que la preinscripción no implica automáticamente la reserva del lugar. El cupo quedará confirmado mediante el correo electrónico talleresarteyciencia@gmail.comenviado desde la organización.