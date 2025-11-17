La SCPL suspende la atención al público este lunes por el temporal extremo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que no habrá atención al público este lunes 17 de noviembre en ninguna de sus oficinas comerciales, debido al alerta roja por vientos intensos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La suspensión alcanza a la sede central, las sucursales de Kilómetro 8 y Rada Tilly, así como a la oficina móvil del programa “SCPL en tu barrio” y todas las dependencias administrativas.

La entidad señaló que, ante el temporal, se reforzarán las guardias del Servicio Eléctrico, mientras que los demás sectores operativos mantendrán guardias mínimas para atender emergencias.