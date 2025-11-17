Por el alerta roja, el Hospital Alvear suspende todos los turnos programados para este lunes

En el marco del alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional debido a los fuertes vientos que afectan a la región, el Hospital Zonal Alvear informó que todos los turnos programados para este lunes 17 de noviembre quedan suspendidos.

Desde la institución detallaron que se está trabajando en la reprogramación de cada uno de los turnos y que el personal se comunicará con los pacientes para informarles la nueva fecha y horario correspondiente.

A pesar de la suspensión de la atención habitual, el Hospital Alvear confirmó que se mantendrán guardias activas y servicios esenciales, garantizando la atención de emergencias durante toda la jornada.