Mientras en Comodoro suspenden el transporte, Rada Tilly mantiene el servicio pero con demoras

Mientras la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dispuso la suspensión total del transporte público desde la madrugada del lunes por el alerta roja de vientos, en Rada Tilly el servicio continuará funcionando.

El Expreso Rada Tilly informó que los colectivos circularán con normalidad, aunque lo harán a baja velocidad debido a las fuertes ráfagas que afectan la región. En ese marco, la empresa pidió a los pasajeros comprender que se registrarán demoras durante la jornada.

El anuncio contrasta con la decisión adoptada en Comodoro, donde se interrumpió la circulación de todas las líneas urbanas por motivos de seguridad.

Las autoridades municipales de ambas localidades continuarán monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico para evaluar nuevas medidas.