Las sucursales de La Cooperativa Obrera en Comodoro y Rada Tilly permanecerán cerradas

En el marco del alerta roja por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), La Cooperativa Obrera informó que este lunes sus sucursales de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly permanecerán cerradas.

Desde la firma aclararon que la medida tiene como objetivo proteger la seguridad de clientes y trabajadores, ante las condiciones climáticas extremas previstas para la región.

Asimismo, se indicó que las sucursales continuarán cerradas mientras se mantenga vigente el alerta roja, y recién retomarán la atención al público cuando el SMN y el Municipio dispongan oficialmente su levantamiento.