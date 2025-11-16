La Municipalidad sin atención al público este lunes por la alerta de vientos fuertes

Ante el temporal de viento que afectará a Comodoro Rivadavia este lunes 17 de noviembre, la Municipalidad anunció oficialmente que no habrá atención al público en ninguna de sus dependencias.

La decisión se tomó en función de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa ráfagas muy intensas durante toda la jornada.

A través de un comunicado, el Ejecutivo local informó que la medida busca preservar la seguridad de trabajadores y vecinos, considerando que las condiciones podrían dificultar la circulación en la vía pública y generar riesgos en distintos sectores de la ciudad.

A pesar de la suspensión de actividades presenciales, el municipio confirmó que se mantendrán guardias mínimas para atender emergencias y situaciones que requieran intervención inmediata.

Desde el área de Defensa Civil recordaron que ante cualquier eventualidad los vecinos pueden comunicarse a los números habituales, que permanecerán operativos durante todo el temporal.

La Municipalidad agregó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno climático y se brindarán actualizaciones oficiales en caso de ser necesario.