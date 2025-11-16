La corrupción avanza

Las investigaciones por la estafa con la $Libra y las coimas en ANDIS continúan. La comisión investigadora de Diputados dará a conocer su informe final este martes.

Por las coimas en la Agencia de Discapacidad se pidieron detenciones. El periodista Hugo Alconada Mon aseguró que las maniobras involucran movimiento de fondos por 43.000 millones de pesos.

Otra linea investigativa relacionó a una firma involucrada con los viajes de los Milei al exterior.

La Renga con un «milei» en el escenario y con algunas aclaraciones sobre Panic show.

