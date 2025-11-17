Habrá segunda vuelta entre Jara y Kast

La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad Por Chile (centroizquierda), afirmó el domingo que quien gane el balotaje del próximo 14 de diciembre deberá gobernar escuchando a todas las voces.

«No dejen que el miedo congele sus corazones, no vale la pena (…) Quien quiera representar a Chile tiene que escuchar a todos los chilenos y chilenas», dijo Jara, quien enfrentará en segunda vuelta al ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano).

Jara ganó la primera vuelta con 26,73 por ciento de los votos, seguida por Kast con 24,09 por ciento de los votos, con 86, 91 por ciento de las mesas escrutadas.

En tercer lugar se ubicó el candidato del Partido de la Gente (PdG, centroderecha), FrancoParisi, con 19,47 por ciento de respaldo, seguido por Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, ultraderecha), con el 13,94, Evelyn Matthei (coalición Chile Grande y Unido, centroderecha) con 12,66 por ciento, los independientes Harold Mayne-Nichols (1,27), Marco Enríquez-Ominami (1,18) y Eduardo Artés (0,66).

Unos 15,7 millones de personas estaban habilitadas para sufragar este domingo, en las que fueron las primeras elecciones presidenciales obligatorias en la historia del país sudamericano.

El balotaje será el 14 de diciembre. (Sputnik)