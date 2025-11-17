Cancelan vuelos hacia Comodoro pese a que el aeropuerto sigue operativo

El fuerte temporal de viento que atraviesa Comodoro Rivadavia continúa generando complicaciones en distintos servicios esenciales, entre ellos el transporte aéreo.

Si bien el Aeropuerto General Mosconi se mantiene operativo, las líneas aéreas están evaluando caso por caso debido a la intensidad de las ráfagas, que por momentos superan los 120 km/h. Por razones de seguridad, se producen demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

Entre ellas, se confirmó la suspensión del vuelo ARG1830 de Aerolíneas Argentinas, que debía unir Aeroparque con Comodoro Rivadavia. La aeronave canceló su operación y no arribará a la ciudad durante la jornada de este lunes.

Desde la empresa recomiendan a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el estado de sus vuelos antes de concurrir al aeropuerto.



