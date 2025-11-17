En alerta roja, con ráfagas de hasta 150 kilómetros

El alerta por el fuerte viento pasó de naranja a rojo.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el área es afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 150 km/h.

Las mayores intensidades se esperan cerca del medio día.

Recomendaciones

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- No salgas y quedate en el interior de un lugar seguro.

3- Alejate de carteles publicitarios, árboles o postes.

4- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

5- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

8- Ubicá las zonas seguras e identificá lugares a donde ir en caso de evacuación.

9- Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.

10- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.