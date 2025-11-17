Urbana adecuó sus servicios por el alerta roja

Urbana Higiene Ambiental informó a la comunidad sobre la adecuación de sus servicios en el marco de la alerta roja por viento aún vigente.

En este contexto de emergencia, la prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de la comunidad y los trabajadores. Por ello, Urbana dispuso un operativo especial enfocado en la recolección de voluminosos (chapas, ramas y otros residuos de gran tamaño) que se encuentran depositados en la vía pública. Esta acción es crucial para despejar calles, evitar obstrucciones y mitigar riesgos asociados a la alerta.

Servicios que se mantienen en pie:

● Recolección domiciliaria de residuos: Se mantiene según los cronogramas habituales.

● Servicio de Barrido: Se mantiene activo.

La prestación de la Recolección Domiciliaria será evaluada y analizada minuto a minuto por el personal de seguridad de la empresa, priorizando siempre la integridad física de los trabajadores ante las condiciones climáticas adversas.

Servicio temporalmente suspendido:

● Vaciamiento de iglúes: Este servicio queda suspendido temporalmente mientras persista la Alerta Roja, con el fin de priorizar la seguridad del personal y la continuidad de las tareas esenciales.

Llamado a la colaboración

Urbana Higiene Ambiental apela a la responsabilidad y solidaridad de los vecinos para asegurar la eficacia de este operativo especial y la seguridad de todos:

● No sacar residuos domiciliarios a la vía pública si no es estrictamente necesario o si el horario de recolección ya pasó, para evitar que se dispersen con el viento o las condiciones adversas.

● Evitar descartar residuos de gran tamaño (voluminosos) en la vía pública por el momento, para no entorpecer la labor de despeje de emergencia.

● No trasladar materiales reciclables a los Puntos Verdes o Iglúes. Se solicita almacenar estos materiales en sus hogares hasta que la alerta finalice y se restablezca el servicio de vaciado.

Para más información visitar la página de https://www.urbanacr.com.ar/lluvias-y-tormentas/