Supermercados y comercios ya cerraron sus puertas

En diálogo con La Posta Comodorense, Matias silva autoridad gremial confirmó que todos los supermercados y la Cámara de Comercio acordaron el cierre total de actividades. “Ya deberían estar todos los comercios cerrados”, señalaron. Preparan un comunicado oficial.

«Ya hemos acordado el cierre con todos los supermercados y también con la Cámara de Comercio, con lo cual ya deberían estar todos los comercios cerrados”, confirmó Matias Silva en diálogo con La Posta Comodorense durante la mañana de este lunes, en medio de la alerta roja por vientos extremos que afecta a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Según detallaron, la mayoría de los comercios “ya está por ese camino”, respetando el pedido de resguardo y la recomendación de evitar la circulación debido a las ráfagas que superan los valores previstos.