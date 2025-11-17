Corte total de agua en Comodoro por caída de árboles sobre la línea de energía del acueducto

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada ( SCPL) anunció este lunes un corte total del suministro de agua potable en toda la ciudad, luego de que la caída de árboles —provocada por el violento temporal de viento— afectara la Línea de Media Tensión kV 33, encargada de abastecer al Sistema Acueductos.

El corte comenzó a las 14:00 horas y, según informó la entidad, no existe por el momento un horario estimado de normalización, debido a que las condiciones climáticas complican las tareas de reparación.

Equipos de la SCPL se encuentran trabajando en el sector afectado para restablecer la energía que permite el funcionamiento del acueducto. Sin embargo, el avance depende de la evolución del clima y de la seguridad en el área intervenida.

Mientras se prolongue el corte, la cooperativa solicitó a los vecinos hacer un uso extremadamente racional del recurso, especialmente en los hogares, comercios y espacios que aún cuentan con reservas internas.