lunes, noviembre 17
Ciudad

Se declaró la emergencia climática en Comodoro

By

La Municipalidad informó que, por directiva del intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli y con el acompañamiento de todos los bloques del Concejo Deliberante, se  declararó la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia.

La medida permite reforzar la coordinación de recursos y priorizar la asistencia en las zonas más afectados por el temporal de viento que estamos atravesando.

Desde el municipio se pidió a la comunidad mantener la calma, respetar las indicaciones oficiales y evitar salidas hasta que finalice el alerta.

 

