En el marco del Mes Rosa, CABIN realizará el próximo lunes 19 de octubre la quinta edición de su caminata simbólica de concientización, una propuesta que busca reunir a la comunidad en una jornada de reflexión, encuentro y prevención.

La actividad comenzará a las 14 horas, con concentración en las instalaciones de CABIN, centro de tratamiento oncológico de Comodoro Rivadavia.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad a participar de esta iniciativa que año tras año busca poner en agenda la importancia de la prevención y acompañar las campañas de concientización durante octubre.

“¡Caminemos juntos!”, es la convocatoria que acompaña esta nueva edición, que propone compartir un momento de alegría, reflexión y concientización.

Sin inscripción previa

Desde CABIN informaron que no es necesario realizar inscripción previa para participar.

Recomendaron a quienes se sumen llevar agua, ropa cómoda y algo rico para compartir una vez finalizada la caminata.

En los próximos días, la organización adelantó que dará a conocer más detalles sobre el recorrido y las actividades previstas para la jornada.

Fecha: lunes 19 de octubre

Hora: 14:00

Lugar de concentración: CABIN

Inscripción: no requiere inscripción previa

.