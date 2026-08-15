El secretario de Ordenamiento Territorial, recibió a vecinos de Barrio Marquesado para verificar certificados técnicos y coordinar la documentación pendiente. Además, se definió la agenda de peritajes para continuar con los relevamientos en dicho sector y en barrio Los Tilos.

Con el objetivo de profundizar la presencia territorial y agilizar los procesos de regularización en los barrios afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, se reunió este viernes, con los residentes del Barrio Marquesado para verificar los certificados técnicos elaborados oportunamente por el Ingeniero Sauer y para coordinar la situación administrativa de aquellos vecinos que aún contaban con trámites pendientes en el sector.

Tras concluir el encuentro con los vecinos, el secretario junto a sus equipos operativos avanzó en la diagramación de la planificación de los próximos peritajes que se llevarán adelante, extendiendo las tareas de relevamiento y control técnico tanto al Marquesado como a Los Tilos.

«La tierra pública se defiende con trabajo y presencia en los barrios», destacó Hernández, remarcando que el objetivo de estas acciones es brindar respuestas concretas y garantizar la seguridad jurídica a cada familia mediante un Estado presente, activo y que resuelve las problemáticas en el mismo terreno.