El referente político y profesional especializado en gestión del turismo sostenible, Juan Manuel Peralta, cuestionó duramente la inauguración del Módulo II de la Planta de Tratamiento de Residuos de Esquel y sostuvo que la obra “no puede presentarse como un logro ambiental”. Peralta, quien durante años ha trabajado en políticas de desarrollo sostenible y gestión territorial, afirmó que “Taccetta y Torres hoy inauguran un pozo de $1.200 millones para tapar el fracaso de diez años de gestión en materia ambiental”. “El Módulo I se colmó y la respuesta es volver a cavar para seguir enterrando basura. No hay ninguna épica ambiental en esto. La verdadera pregunta es por qué, después de diez años, la solución que tienen para los residuos sigue siendo enterrarlos”, expresó. “Durante años se le pidió al vecino que separara, que reciclara y que fuera responsable con sus residuos. El vecino hace el esfuerzo y el municipio termina mezclando y enterrando. Eso no es una política ambiental; es el reconocimiento de un fracaso”, agregó.

Peralta también se refirió al conflicto con Trevelin y a la necesidad de recuperar una mirada regional sobre la gestión de los residuos. “Hace años que discutimos si hubo incumplimientos de Trevelin, si Esquel no renegoció a tiempo el convenio o si hubo responsabilidades de ambas partes. Lo concreto es que nunca se terminó de resolver y hoy tenemos una discusión judicial que sigue abierta. No podemos seguir administrando un problema regional de esta manera”, señaló. En ese sentido, sostuvo que “una inversión de $1.200 millones debería permitirnos discutir mucho más que un lugar donde enterrar residuos”. “Podríamos estar fortaleciendo las líneas de tratamiento, recuperando maquinaria, mejorando la separación y el reciclaje, evaluando una planta de transferencia u otra infraestructura que permita que cada vez menos residuos terminen enterrados. Y también podríamos estar generando trabajo genuino, como el que alguna vez generó esta planta y que después fuimos destruyendo”, afirmó. “El problema no es invertir $1.200 millones en residuos; el problema es invertirlos para seguir enterrándolos”, remarcó.

Finalmente, Peralta puso el foco en el impacto ambiental y social de la gestión de los residuos y en la situación de los trabajadores de la planta. “No podemos hablar de gestión ambiental mientras ignoramos el impacto que este sistema tiene sobre la Comunidad Nahuelpan, que convive con estas decisiones y sus consecuencias. Tampoco podemos gastar millones en una obra y olvidarnos de los trabajadores que todos los días ponen el cuerpo para sostener la gestión de los residuos”, expresó. “Destruyeron un sistema de reciclaje que nos llenaba de orgullo en la Patagonia. Hoy la enorme mayoría de los residuos termina enterrada, las campañas sostenidas de educación ambiental brillan por su ausencia y tenemos maquinaria e infraestructura que necesitan ser recuperadas. También destruyeron una fuente de trabajo genuino que alguna vez generó este modelo y que tenemos que volver a recuperar”, sostuvo. “Dentro de unos años vamos a estar discutiendo nuevamente el Módulo III si no cambiamos de raíz el sistema. Esquel necesita separación en origen, recuperación, reciclaje, compostaje, reducción de residuos y una verdadera estrategia regional. La basura no desaparece cuando la enterramos. Desaparece de la vista de los funcionarios, pero el problema queda en nuestro territorio”, concluyó Peralta.