Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan durante agosto con diferentes beneficios que permiten reducir gastos en productos de consumo habitual.

El programa Beneficios Capital Humano ANSES dispone de una red de comercios adheridos en distintas localidades del país y contempla rubros como alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, higiene y cuidado personal.

Qué supermercados participan

Entre las principales cadenas alcanzadas por el programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.

Los porcentajes y condiciones no necesariamente son iguales en todos los establecimientos. Dependiendo del comercio, el beneficio puede aplicarse directamente sobre el precio de la compra o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.

Por este motivo, antes de realizar una compra es recomendable verificar qué días se encuentra vigente la promoción, cuáles son los medios de pago habilitados y si existe un tope de devolución.

También hay beneficios en farmacias y perfumerías

El programa no se limita a la compra de alimentos. También contempla farmacias, perfumerías, ópticas y otros establecimientos vinculados con la salud y el cuidado personal.

En determinados comercios, los descuentos comienzan desde el 10%, aunque el porcentaje puede aumentar según la promoción, los productos seleccionados y las condiciones establecidas por cada establecimiento.

De esta manera, jubilados y pensionados cuentan con una alternativa para aliviar parte de los gastos cotidianos, especialmente en un contexto donde alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad representan una porción importante del presupuesto mensual.

Antes de comprar, revisar las condiciones

Uno de los puntos centrales es que cada comercio puede establecer condiciones diferentes. Por eso, los beneficiarios deben consultar previamente el porcentaje disponible, los productos alcanzados, la modalidad de acreditación y los eventuales topes.