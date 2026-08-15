Boca Juniors buscará sumar de a tres cuando visite este sábado a Platense, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El partido comenzará a las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, con Jorge Baliño como árbitro principal y Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports.

El encuentro encontrará a los dos equipos en medio de un calendario exigente, ya que tanto Platense como Boca vienen de disputar compromisos internacionales y tendrán nuevamente actividad durante la próxima semana.

El conjunto dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el Clausura, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. En su última presentación por el torneo local consiguió un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.

Además, el Calamar viene de igualar 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y deberá definir la serie el próximo miércoles en Chile.

Ante la seguidilla de partidos, Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas. Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los jugadores con mayores posibilidades de mantenerse en el once inicial.

Boca llega al encuentro con cinco puntos en la Zona A, después de conseguir un triunfo, dos empates y una derrota. Por el campeonato local viene de igualar 1-1 frente a Vélez.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena también tuvo actividad internacional durante la semana y derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pensando en la revancha que se disputará el próximo martes en Asunción, el Vasco podría realizar modificaciones.

Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel aparecen entre los futbolistas que podrían tener descanso, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez cuentan con posibilidades de ingresar desde el arranque.

Un dato que agrega atractivo al encuentro es que Boca no pudo vencer a Platense en sus últimos tres enfrentamientos. El antecedente más reciente fue el empate sin goles disputado en febrero en La Bombonera por el Torneo Apertura.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:15

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports