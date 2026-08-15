En el marco del Día de las Niñeces, la Asociación Civil Grupo Pro Derecho de los Niños de Comodoro Rivadavia difundió un pronunciamiento en el que llamó a reflexionar sobre la situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes y reclamó al Estado el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la legislación.

La organización sostiene que, aunque durante las últimas décadas se registraron avances legislativos y se crearon organismos e instituciones destinados a la protección de las infancias, esos derechos no siempre se traducen en acciones concretas.

Uno de los principales puntos del documento está relacionado con la situación socioeconómica de las familias.

El pronunciamiento cita datos presentados por UNICEF Argentina en junio de 2026, según los cuales la pobreza infantil se ubicó en el 42,3% durante el segundo semestre de 2025, alcanzando a unos 5,1 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto representa, según el documento, a cuatro de cada diez chicos viviendo en hogares pobres.

La asociación también pone el foco sobre el endeudamiento de las familias y sus consecuencias sobre las condiciones de vida de las infancias.

Frente a este panorama, sostiene que corresponde al Estado garantizar derechos fundamentales como salud, educación, alimentación y vivienda, otorgándoles prioridad en las políticas públicas y en la asignación de recursos.

El pronunciamiento contiene además fuertes cuestionamientos a las políticas económicas nacionales. Desde la asociación consideran que los ajustes vinculados al cumplimiento de compromisos con organismos financieros internacionales impactan negativamente sobre las familias y profundizan la vulneración de derechos de niños y adolescentes.

La organización plantea que esta situación contradice los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y considera inadmisibles los niveles de pobreza existentes en un país con recursos naturales y capacidades suficientes para garantizar mejores condiciones de vida.

A más de tres décadas de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, la entidad sostiene que la responsabilidad de garantizar esos derechos debe involucrar al Estado, los gobiernos, las familias y la sociedad.

En uno de los tramos más contundentes del documento, señala que las niñeces “no necesitan de las dádivas, ni buenas intenciones”, sino de un Estado responsable y de una sociedad y familias conscientes e informadas que exijan el cumplimiento de sus derechos.

Otro de los ejes del pronunciamiento es la situación del Sistema de Protección Integral de Derechos.

La asociación advierte que el retroceso de determinadas políticas públicas y el desfinanciamiento repercuten tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

“Decir que tenemos un Sistema de Protección, no alcanza”, plantea el documento, que reclama políticas efectivas y comprometidas con las niñeces.

También advierte sobre la situación de los Servicios de Protección de Derechos, a los que describe como estructuralmente precarizados y con dificultades para responder a una demanda creciente.

Finalmente, el Grupo Pro Derecho de los Niños plantea que la celebración no debería quedar únicamente vinculada a actividades recreativas o agasajos, sino convertirse también en una oportunidad para reflexionar sobre la realidad de las infancias.

“Este Día de las Niñeces nos exige repensar y exigir al Estado el cumplimiento de sus compromisos”, concluye el pronunciamiento.