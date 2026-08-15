La comunidad de Don Bosco invita a vecinos y familias de Comodoro Rivadavia a participar este sábado de una propuesta especial denominada “Cantemos con Don Bosco”, un encuentro pensado para compartir, cantar y celebrar en comunidad.

La actividad se realizará este sábado 15 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en la Capilla Don Bosco, ubicada en la zona de Huergo y Glatinic.

“En la víspera de su cumpleaños, queremos encontrarnos para compartir, cantar y celebrar juntos junto a Don Bosco”, expresa la invitación difundida por los organizadores.

La propuesta tendrá como eje la música y el encuentro comunitario, en la previa de una fecha especialmente significativa para la familia salesiana.

San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Italia y dedicó gran parte de su vida al acompañamiento y educación de niños y jóvenes, un legado que mantiene una fuerte presencia en la Patagonia.

Bajo la consigna “¡Vení a cantar con Don Bosco!”, la comunidad abre la invitación para quienes quieran sumarse a la celebración.