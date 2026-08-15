Este sábado 15 de agosto, el barrio Juan XXIII se prepara para celebrar el Día de las Infancias con una propuesta especialmente pensada para agasajar a los más chicos y compartir una tarde en familia.

La actividad es organizada por la Asociación Vecinal Juan XXIII y se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas en el Gimnasio Juan XXIII, ubicado en la intersección de La Plata y Carrero Patagónico, en Comodoro Rivadavia.

“Los esperamos para pasar un hermoso encuentro agasajando a los más chicos”, expresaron desde la organización al convocar a las familias del sector a sumarse a la celebración.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro comunitario en una fecha dedicada especialmente a los niños y niñas, con una tarde para compartir y disfrutar en el barrio.

La convocatoria está abierta para este sábado desde las 15 horas y forma parte de las diferentes actividades comunitarias que se desarrollarán durante el fin de semana por el Día de las Infancias.