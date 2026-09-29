(Por InfoGEI) La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el próximo fin de semana y miles de personas volverán a caminar desde Liniers hasta la Basílica. La Provincia prepara un amplio despliegue de seguridad, salud, transporte, hidratación y asistencia a lo largo del recorrido

El próximo sábado 3 de octubre comenzará una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, que durante ese fin de semana volverá a reunir a miles de fieles que recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de Luján.

Para acompañar a quienes participen de la caminata, el Gobierno bonaerense coordinará un operativo especial junto con los municipios atravesados por la peregrinación y organismos de los distintos niveles del Estado.

La traza atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján. El dispositivo tendrá como centro de coordinación un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que funcionará en la Universidad Nacional de Luján.

La Provincia informó que el operativo involucrará a las áreas de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Infraestructura, Transporte, Ambiente y Comunicación, además de la Jefatura de Asesores del Gobernador.

Seguridad

Uno de los principales despliegues estará a cargo del Ministerio de Seguridad, que dispondrá efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, helicóptero y drones para monitorear la traza. También habrá torres de iluminación en distintos puntos del recorrido.

salud

El área de Salud reforzará las guardias de los hospitales provinciales y municipales involucrados y desplegará hospitales móviles, ambulancias con personal médico y equipamiento, un shock room móvil y un helicóptero sanitario. La asistencia no estará concentrada solamente en la llegada a Luján: el objetivo es contar con puntos de atención a lo largo de los 60 kilómetros para responder ante las distintas situaciones que puedan presentarse durante la caminata.

Asistencia durante el recorrido

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dispondrá puestos de alimentación con agua, frutas y snacks, además de baños químicos. También habrá personal destinado al acompañamiento de niños y niñas que puedan extraviarse y a facilitar el reencuentro con sus familias.

Agua, tránsito y residuos

La hidratación será otro de los puntos centrales del operativo. Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) dispondrá cinco camiones cisterna y cuatro puntos de suministro con canillas públicas a lo largo del recorrido. También participará AySA con camiones cisterna destinados a brindar agua potable durante la peregrinación. En tanto, Infraestructura garantizará puntos de suministro de agua, iluminación y grupos electrógenos con combustible de reserva.

Una prueba antes de la llegada del Papa León XIV

La peregrinación de este año tendrá además una particularidad: el operativo funcionará como una instancia de preparación para otro acontecimiento masivo previsto para noviembre, cuando el papa León XIV visite Luján, además de Buenos Aires y Córdoba. (InfoGEI)