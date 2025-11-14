Sin estacionamiento medido y con demoras en ANSES por el temporal

Por un lado, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) no se encuentra operativo debido a las fallas de conectividad ocasionadas por las inclemencias climáticas. Desde la concesionaria informaron que el servicio permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.

Por otro lado, la oficina de ANSES Comodoro Rivadavia comunicó que también enfrenta problemas de sistema y conectividad, por lo que se solicita a la comunidad no acercarse a la dependencia sin turno previo.

La recomendación oficial es reprogramar el turno a través de los canales alternativos:

Web ANSES : www.anses.gob.ar

Línea 130

Desde el organismo indicaron que, hasta que se normalice la conectividad, la atención será limitada y se priorizará únicamente a quienes cuenten con turno confirmado.