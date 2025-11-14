¡Wanda Nara y su nuevo novio en «Rocky»: Fotos exclusivas de su primera salida pública!

A un mes de confirmar su romance, Wanda Nara salió por primera vez en público con Martín Migueles. La pareja fue a ver Rocky, la exitosa obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández, y se mostró feliz ante las cámaras que los esperaban a la salida del Teatro Lola Membrives.

La mediática y el empresario eligieron looks muy relajados para la ocasión, ya que ambos coincidieron con prendas oversize. Sin dudas, el detalle que no pasó desapercibido fue la cartera que eligió la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) para la ocasión: una Hermès Birkin naranja.

Además de disfrutar del exitoso espectáculo, tuvieron la posibilidad de saludar a Nico Vázquez y Dai Fernández. Y, por supuesto, que aprovecharon para sacarse algunas fotos.

De la mano. Martín Migueles y Wanda Nara, muy cariñosos en el Lola Membrives. (Foto: Movilpress)

Martín Migueles y Wanda Nara fueron a ver «Rocky». (Foto: Movilpress)

Wanda Nara charlando con Nico Vázquez al término de la función de «Rocky». (Foto: Movilpress)

Wanda Nara junto a Nico Vázquez y Dai Fernández, protagonistas de «Rocky». (Foto: Movilpress)

