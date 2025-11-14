¡Argentina vs. Angola: El último partido del año! Hora, TV y formaciones confirmadas

Este viernes, la Selección argentina cierra su actividad del año con un amistoso ante Angola. Además de ser el último partido de 2025 para la Albiceleste, también significará un evento importante para el país africano, que celebra los 50 años de su independencia.

La Albiceleste viene de disputar dos amistosos: 1-0 ante Venezuela y 6-0 ante Puerto Rico, ambos en Estados Unidos, en octubre. Con este encuentro ante Angola cerrará el año previo al Mundial de Estados Unidos, México y canadá 2026.

Por su parte, Angola quedó eliminada de la clasificación a la próxima Copa del Mundo al finalizar en la cuarta posición del Grupo D, que tuvo la sorpresa de Cabo Verde, primero en la zona.

La previa de este encuentro tuvo varios problemas y complicaciones. Primero se bajó Enzo Fernández por una lesión, y luego tuvieron que salir de la convocatoria Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone por no tener la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país.

Por eso se sumaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister a una lista que no contó con Emiliano “Dibu” Martínez, pero sí con las sorpresas de Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco.

Thiago Almada integrará el mediocampo de la Selección ante Angola (Foto: X@Argentina).

Además, Lionel Scaloni decidió no citar a jugadores del fútbol argentino, ya que este fin de semana se definen las clasificaciones a las copas y a la siguiente fase del Torneo Clausura.

Para este encuentro, la Selección argentina estrenará su nueva camiseta, la que utilizará en el Mundial 2026, y a modo de preparación se entrenó en el estadio del Elche de España, ante más de 20.000 personas.

Se espera que Lionel Messi sea titular ante Angola (Foto: Prensa Adidas)

Dónde ver y qué hora juega la Selección argentina ante Angola por el amistoso en fecha FIFA

El partido que comenzará a las 13 (horario argentino) se podrá ver por la pantalla de TyC Sports y Telefé.

Posibles formaciones de la Selección argentina y Angola

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

