Convocan a normalizar redes de agua del barrio Centenario, kilómetro 14

La SCPL informó a los frentistas del sector comprendido por las manzanas 31, 32, 33, 34, 36 y 38, entre las calles Colonos Alemanes y Colonos Israelitas, que, con el objetivo de normalizar el servicio de distribución de agua, se procederá con el levantamiento de las mangueras irregulares que estén en la zona. Por ello, se solicita a los vecinos hacer uso de las nuevas conexiones regulares domiciliarias.

Aquellos que no cuenten con el servicio regularizado, deberán acercarse a las oficinas comerciales de Km.8, en calle Alférez Alfredo Vázquez Nº749, o a la sede central, sobre San Martín Nº1641, en ambos casos, de lunes a viernes desde las 08:00hs. y hasta las 15:00hs, para realizar el trámite correspondiente.

Ante cualquier consulta, comunicarse al 4062042 (Internos 275/216) de 08:30hs. a 15:00hs.