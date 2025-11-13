Epstein: los emails que vinculan a Donald Trump

El miércoles, los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron públicos varios correos electrónicos obtenidos del patrimonio del delincuente sexual Jeffrey Epstein, afirmando que demostraban que el presidente Donald Trump podría haber estado más al corriente de la conducta del financista de lo que ha reconocido públicamente.

Poco después, los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 páginas de documentos de Epstein, incluido un vasto conjunto de sus correos electrónicos y otros mensajes que abarcan un periodo de muchos años.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que los demócratas estaban sacando a relucir la “farsa” Epstein para desviar la atención del cierre del gobierno. Los republicanos de la Cámara de Representantes afirmaron que los correos electrónicos compartidos por los demócratas revelaban poca información.

A continuación, algunos de los correos electrónicos clave publicados el miércoles y lo que dicen sobre la relación entre Epstein y Trump:

Los demócratas de la Cámara de Representantes señalaron tres correos electrónicos en los que Epstein decía que Trump conocía su conducta.

En la primavera de 2011, Epstein estaba saliendo de sus problemas legales e intentaba evitar nuevas consecuencias. Los medios lo habían visto salir en público, intentando volver a sus antiguos círculos sociales. Epstein estaba muy pendiente de lo que se decía de él, y se comunicaba por correo electrónico con sus empleados sobre la cobertura negativa en los medios. Mientras tanto, Trump, ya convertido en una estrella de su programa de telerrealidad El aprendiz, hablaba públicamente de la posibilidad de postularse a la presidencia.

El miércoles, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron en X que la víctima a la que se refería el intercambio de correos electrónicos era Virginia Roberts Giuffre, quien tenía 16 años cuando fue reclutada por Ghislaine Maxwell, la estrecha colaboradora de Epstein desde hacía mucho tiempo, mientras trabajaba como encargada de un spa en Mar-a-Lago en 2000.

Cuando Epstein envió el correo electrónico en abril de 2011, Giuffre acababa de hacer públicas por primera vez sus experiencias con Epstein, al contarle a un medio británico que había sido víctima de abuso y de trata hacia otros hombres, y al proporcionar al medio una foto ya famosa en la que aparecen ella, el príncipe Andrés y Maxwell.

En 2016, durante un caso civil, se le preguntó a Giuffre si Donald Trump había presenciado el abuso sexual de menores en la casa de Epstein, y ella respondió: “No creo que Donald Trump haya participado en nada”. Un representante de la familia Giuffre declinó hacer comentarios.

Durante la campaña presidencial de 2016, Epstein se mantuvo en gran medida en un segundo plano, pese a la curiosidad que despertaban sus vínculos no solo con Trump, sino también con el expresidente Bill Clinton. Epstein lidiaba con las consecuencias de su conducta, pero estaba lejos de ser la figura infame que es hoy.

Virginia Giuffre con el príncipe Andrés. Ella tenía 17 años y él 41. Se conocieron en las fiestas sexuales de Jeffrey Epstein. (Foto: BBC)

Aun así, Epstein siguió relacionándose con gente notable. Entre ellos estaba el periodista Michael Wolff, quien animó a Epstein a hablar sobre Trump y que escribió una biografía del presidente a principios de su primer gobierno.

Durante un debate presidencial celebrado el 15 de diciembre de 2015, Trump no respondió a ninguna pregunta sobre Epstein, según consta en la transcripción, a pesar de la afirmación previa de Wolff sobre una comparecencia ante los medios de comunicación ese día. No quedó claro si se le preguntó sobre el asunto por separado.

Para enero de 2019, Trump estaba en la Casa Blanca y Epstein volvía a ocupar titulares. Una serie de artículos del Miami Herald mostraban que años antes había recibido un trato indulgente por parte de los fiscales, incluido Alexander Acosta, quien entonces era secretario de Trabajo de Trump.

Las agendas de Epstein mostraban que seguía reuniéndose con Wolff, quien ha dicho que presenció algunas entrevistas grabadas –aún inéditas– que Steve Bannon, exasesor de Trump, había realizado con Epstein.

Poco después de este intercambio de correos electrónicos, el Departamento de Justicia anunció que estaba investigando cómo se había manejado el acuerdo judicial de Epstein.

Otros correos electrónicos apuntan a que Epstein seguía de cerca las noticias sobre Trump.

Poco antes de que Trump ganara sus primeras elecciones en 2016, Wolff se puso en contacto con Epstein, bajo el asunto: “Ahora podría ser el momento”, sugiriéndole que podría perjudicar las posibilidades de Trump si hablaba. No quedó claro qué creía Wolff que diría Epstein ni si Epstein respondió al mensaje.

Un tema que ha surgido de los correos electrónicos es cómo Wolff parecía actuar como asesor de Epstein y le sugería que hablara públicamente contra Trump.

En otro intercambio de correos electrónicos a principios de 2016, Wolff aconsejó a Epstein que adoptara una “postura anti-Trump” como forma de adelantarse a la próxima publicación del libro Filthy Rich sobre la vida y los delitos de Epstein.

Después de que Trump anunciara en febrero de 2017 que elegiría como secretario de Trabajo a Acosta, Epstein escribió a su abogado defensor, Roy Black, para preguntarle: “¿Quién va a representar a Acosta en las audiencias?”.

Acosta era el fiscal de Estados Unidos en el sur de Florida cuando Epstein aceptó un acuerdo indulgente en 2008 que le permitió evitar los cargos federales por tráfico sexual. Black respondió que Acosta estaría solo, con “tal vez un ayudante”.

El exsecretario de Trabajo Alexander Acosta de Donald Trump, D.C. U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kent Nishimura

El acuerdo con Epstein salió a colación durante la audiencia de confirmación de Acosta. Acosta lo defendió, diciendo que se ofreció con base en las pruebas que tenía en ese momento. Acosta fue confirmado, pero dimitiría en 2019, después de que Epstein fuera acusado en Nueva York. Eso provocó una nueva ronda de preguntas sobre el papel de Acosta en el acuerdo de 2008.

Poco antes de que Epstein fuera detenido en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual, uno de sus asesores, Richard Kahn, le escribió un correo electrónico sobre Trump. El correo electrónico indicaba que Kahn había revisado el formulario federal de declaración financiera de Trump y había enviado a Epstein nueve conclusiones sobre los préstamos, los ingresos y la fundación de Trump. Kahn calificó el formulario de declaración financiera de “100 páginas de disparates”.

No quedó claro por qué Kahn investigaba las finanzas de Trump ni si Epstein respondió. El correo electrónico es uno de los múltiples mensajes en los que los socios de Epstein le proporcionaron información sobre Trump.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/11/13/los-detalles-de-los-mails-de-epstein-que-comprometen-a-donald-trump/