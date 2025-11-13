Close Menu
La semana próxima comenzarán las inscripciones a la Colonia de Vacaciones de Rada Tilly

El lunes 17 de noviembre abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones del Municipio de Rada Tilly que se desarrollará del 5 al 30 de enero de 2026. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 30 de diciembre y se realizan a través de un formulario web disponible en la web y redes sociales del municipio y la Secretaría de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local.

La colonia de vacaciones municipal tiene como eje central la recreación a partir de actividades en espacios adecuados para cada edad, utilizando para esto, diferentes sedes. Se suman como siempre, todas las propuestas al aire libre y juegos en los que los niños y niñas aprenden a relacionarse con el medio ambiente y la importancia de su preservación. Se desarrollan caminatas de reconocimiento de flora autóctona y visitas al Área Natural Protegida Punta Marqués, cerros y la playa de nuestra localidad.

Además de actividades deportivas también se suman a este objetivo, actividades como armado de compostera, paseos y charlas con entidades y asociaciones relacionadas al cuidado del ambiente.

Las actividades de formación ciudadana tienen su lugar a través de propuestas destinadas al aprendizaje de las normas de nuestra comunidad. Se realizarán visitas a instituciones como el cuartel de bomberos y el Museo Regional de Rada Tilly.

El horario de esta nueva edición será de 13:30 a 17 horas, se utilizarán las escuelas N°12, 217, 718 y el jardín N°407. La Colonia se desarrolla en el marco de las actividades de formación psicomotriz que se lleva adelante durante todo el año a través de los distintos espacios de formación deportiva.

